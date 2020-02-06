МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ планирует пролонгировать на два года кредит Кубе в 100 миллионов долларов на модернизацию металлургического завода, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соглашение о предоставлении Кубе кредита для модернизации завода "Антильяна де Асеро им. Хосе Марти" было подписано 22 октября 2015 года.

Как отмечается в документе, опубликованном в четверг, "в целях дальнейшего развития и укрепления дружественных отношений, существующих между двумя странами", правительства РФ и Кубы решили продлить срок использования кредита до 2021 года. В изначальной версии документа срок использования кредита истекал в 2019 году.

Суммы кредита, использованные в 2020-2021 годах, кубинская сторона будет погашать в течение 8 лет равными полугодовыми платежами. При этом в документе оговаривается, что кредит предоставляется при отсутствии просроченной задолженности по предоставленным ранее кредитам.

Минфину РФ совместно с МИД и другими заинтересованными органами поручено провести переговоры с кубинской стороной и по достижении договоренности подписать документ от имени кабмина.