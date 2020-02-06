ЛОНДОН, 6 фев — ПРАЙМ. Правительство Великобритании планирует добиться торгового соглашения с США с "взаимовыгодными сниженными тарифами", обеспечив доступ британских и американских компаний на рынки друг друга, заявила министр по международной торговле Великобритании Лиз Трасс.

По словам министра, в ходе торговых переговоров Британия будет четко преследовать свои интересы и будет "готова отойти", если условия будущей сделки не будут отвечать национальным интересам.

Торговая сделка с США должна "обеспечить всеобъемлющее, далеко идущее и взаимовыгодное снижение тарифов, которое расширит доступ к рынку США для британских компаний, снизит цены и увеличит выбор для британских потребителей", заявила министр, выступая в парламенте.

Также Соединенное Королевство не намерено идти на уступки в отношении качества стандартов, предъявляемых в животноводстве и к продуктам питания.

США являются вторым после ЕС крупным торговым партнером Великобритании. Торговую сделку стороны намерены заключить до конца текущего года.

Великобритания 1 февраля покинула Европейский союз, завершив длившийся три с половиной года процесс. После Brexit начинается переходный период, за который Лондону предстоит договориться с ЕС и другими странами о форматах сотрудничества во всех сферах.