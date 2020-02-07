МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении в первом квартале 2020 года с высокой вероятностью замедлится до 2,2%, следует из обзора Минэкономразвития "Картина инфляции".

"Вероятность снижения инфляции до 2,2% в годовом выражении в первом квартале 2020 года оценивается как высокая", — говорится в документе.

По данным Росстата, инфляция в РФ в январе составила 0,4%, как и месяцем ранее, в годовом выражении замедлилась до 2,4% с декабрьских 3%.

В середине января экс-глава Минэкономразвития Максим Орешкин говорил, что министерство не меняет прогноз по инфляции в РФ в 3% по итогам 2020 года, но отмечал риски ее снижения ниже этого уровня по итогам года. Он также допускал, что инфляция будет близка к 2% год к году в первом квартале.

ФЕВРАЛЬ

нфляция в России в феврале ожидается на уровне 0,3-0,4% в месячном выражении, что соответствует диапазону 2,3–2,4 % в годовом выражении, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина инфляции. Февраль 2020 года".

"По оценке Минэкономразвития России, в феврале инфляция будет находиться на уровне 0,3–0,4% месяц к месяцу, что соответствует диапазону 2,3–2,4% год к году", — отмечается в документе.

В январе инфляция продолжила замедление – до 2,4% в годовом выражении после 3% по итогам 2019 года, что оказалось несколько ниже оценки Минэкономразвития России, говорится в докладе.

Основной вклад в снижение темпов годовой инфляции в январе текущего года внес выход из базы расчета ряда проинфляционных немонетарных эффектов, действовавших с 1 января 2019 года, указывает МЭР. К таким эффектам относятся повышение базовой ставки НДС на 2 процентных пункта и сопутствующая частичная индексация регулируемых цен и тарифов, а также введение нового порядка оплаты услуг по вывозу твердых коммунальных отходов. "Кроме того, сдерживающее влияние на инфляцию в секторе регулируемых услуг оказал перенос индексации тарифов городского пассажирского транспорта на февраль в ряде крупных регионов", — отмечается в документе.