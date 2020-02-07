МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил экс-министра по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева заместителем министра экономического развития РФ, следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабмина.
"Назначить Чеботарева Сергея Викторовича заместителем министра экономического развития РФ", — указывается в документе.
Чеботарев занимал пост министра РФ по делам Северного Кавказа с мая 2018 года. В январе текущего года президент России Владимир Путин упразднил министерство, передав его функции Минэкономразвития.
https://1prime.ru/state_regulation/20200207/830909312.html