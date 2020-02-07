МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Центральный банк России снизил прогноз по чистому оттоку капитала из РФ на 2020 год до 15 миллиардов долларов с 20 миллиардов, следует из среднесрочного прогноза регулятора по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке. Банк России снизил ключевую ставку до 6% годовых

Регулятор также снизил прогноз по чистому оттоку капитала из РФ в 2021 и 2022 годах — до 10 миллиардов долларов в год с 15 миллиардов.

По оценке ЦБ, чистый отток капитала за 2019 год составил 22 миллиарда долларов. В декабре Банк России повышал прогноз по чистому оттоку капитала из РФ на 2019 год до 40 миллиардов долларов с 37 миллиардов долларов.

Банк России в пятницу в шестой раз подряд снизил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, до 6% годовых, обновив ее минимум с марта 2014 года.