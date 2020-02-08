МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило возможность заключения контрактов с госкомпаниями на экспорт драгоценных металлов и камней из Госфонда РФ, сообщается на сайте кабмина.

Законопроектом предлагается установить возможность заключения контракта на оказание услуг по экспорту драгоценных металлов и драгоценных камней, отпущенных из Госфонда для реализации на внешнем рынке, с организациями, 100% голосующих акций которых находится в федеральной собственности, определенными нормативными правовыми актами президента РФ.

Отмечается, что законопроект позволит исключить возможные риски, связанные с невозвратом нереализованных ценностей в Госфонд или непоступлением в федеральный бюджет денежных средств от реализации драгоценных металлов и драгоценных камней из Госфонда.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.