МИНСК, 9 фев — ПРАЙМ. Белоруссия просит у РФ снизить ставку по кредиту, выданному под строительство атомной электростанции БелАЭС, а также отложить сроки и расширить временные рамки его выплаты с учетом изменения плановых сроков ввода станции в эксплуатацию, заявил в воскресенье первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.

"Здесь очевидное решение с учетом небольшой задержки сроков (ввода в строй АЭС — ред.). Мы просим отложить время начала выплат по кредиту. Плюс мы просим, чтобы не нести дополнительные нагрузки, раздвинуть срок этого кредита и несколько снизить процентную ставку, приведя ее в соответствие примерно с теми контрактами, которые существуют у "Росатома" в других странах. Может быть небольшая корректировка процентной ставки", — цитирует Крутого госагентство Белта.