МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. Счетная палата РФ в 2020 году проверит использование двух российских платных автодорог, соответствующая проверка указана в опубликованном во вторник плане ведомства на 2020 год.

В документе значится проверка эффективности применения и реализации госкомпанией "Автодор" "концессионных соглашений "Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 15 – км 58" и "Строительство нового выхода на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва – Минск (обход г. Одинцово) в 2015-2019 годах и истекшем периоде 2020 года".

Оба проекта были реализованы в рамках концессионного соглашения: дороги, находящиеся в государственной собственности, строились с привлечением средств инвесторов, которые взамен получили право взимать в свою пользу плату за проезд по этим дорогам.

Аудиторы также планируют провести мониторинг реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.