МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Число невыездных из-за долгов россиян увеличилось почти на 20% в 2019 году и составило 3,2 миллиона человек, сообщили РИА Новости в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России.

"На конец 2019 года действовали 3,2 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд должников из РФ (на 594,5 тысячи постановлений больше, чем на начало 2019 года)", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего же за 2019 год судебные приставы вынесли 7,8 миллиона постановлений о временном ограничений на выезд, что на 2,1 миллиона постановлений больше, чем за 2018 год.

По данным ФССП, в результате применения мер принудительного исполнения, в том числе временного ограничения на выезд, в 2019 году должники в общей сложности погасили обязательства на сумму 125,1 миллиарда рублей. В 2018 году сумма взысканной таким образом задолженности составила 72,1 миллиарда рублей.