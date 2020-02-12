МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Дефицит бюджета РФ в январе текущего года связан с увеличением расходов, в том числе на социальную сферу, сообщила пресс-служба Минфина России.

"Как и предусмотрено законом, бюджет по итогам 2020 года выйдет на профицитный уровень. Дефицит в январе 2020 года соответствует кассовому плану и связан с увеличением расходов, в том числе и на социальную сферу", — заявили в министерстве.

Ранее в среду Минфин опубликовал предварительную оценку исполнения бюджета РФ в январе. Дефицит бюджета составил 2% ВВП.

Бюджет РФ в 2019 году был исполнен с профицитом 1,8% ВВП. В 2020 году законом о бюджете утвержден профицит на уровне 0,8% ВВП.