МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Сумма кредитов, которую Москва планирует выделить Гаване на реализацию совместных проектов, может составить свыше 1 миллиарда евро, заявил в интервью РИА Новости российский посол на острове Андрей Гуськов.

"Что касается новых российских кредитов, то они, согласно уже достигнутым и еще прорабатываемым договоренностям, предоставляются на реализацию намеченных совместных проектов. Следует отметить, в частности, подписанный крупный контракт на восстановление и модернизацию железнодорожной инфраструктуры Кубы. Значительная часть его финансирования — почти 900 миллионов евро — будет обеспечена за счет коммерческих кредитов российских банков", — сказал дипломат.

Также в практическую плоскость переходит реализация проектов по осуществлению второго этапа модернизации металлургического завода "Антильяна-де-Асеро им. Хосе Марти", капитальному ремонту 10 энергоблоков на кубинских ТЭС и ряда других, пояснил Гуськов.

"Общая сумма планируемых кредитов на эти и другие сделки, выполнить которые предстоит в ближайшие годы, может составить свыше 1 миллиарда евро. Еще раз хочу подчеркнуть, что средства, вкладываемые в экономику Кубы, будут компенсированы в порядке погашения кредитов", — отметил он.