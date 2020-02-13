МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Прогноз роста ВВП России в 2021 и 2022 годах сохранен на уровне 3,1% и 3,2% соответственно, говорится в материалах Минфина по поправкам в федеральный бюджет.

Согласно основным макроэкономическим параметрам прогноза социально-экономического развития РФ, данные по росту экономики составляют 3,1% в будущем году, рост ускорится до 3,2% в 2022 году.

Ранее в четверг министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство РФ одобрило поправки в бюджет 2020-2022 годы для реализации мер из послания президента страны.

На заседании правительства, где рассматривались поправки в бюджет, он заявил, что прогноз по росту ВВП России на 2020 год повышен до 1,9% с 1,7%.

Прогноз по инфляции в России в 3% в 2020 году остался без изменений, следует из материалов Минфина.

Прогноз инфляции на 2021 и 2022 годы также сохранен без изменений — 4%.

ДОХОДЫ

Прогноз средней цены нефти марки Urals в 2020 году пересмотрен в сторону повышения до 57,7 доллара за баррель с 57 долларов.

Прогноз цены на нефть в 2021 году сохранен на уровне 56 долларов за баррель, в 2022 году — на уровне 55 долларов за баррель, сообщается в материалах министерства.

Прогноз экспорта нефти из РФ на 2020 год пересмотрен в сторону повышения до 272,3 миллиона тонн с 270,2 миллиона тонн, газа — до 225 миллиарда кубометров с 223,6 миллиарда кубометров, говорится в материалах Минфина РФ по поправкам в федеральный бюджет.

При этом сообщается, что прогноз по экспорту нефти сохранен на 2021 год на уровне 270,2 миллиона тонн, а также на 2022 год — на уровне 266,2 миллиона тонн.

Прогноз по экспорту природного газа на 2021 год остается в объеме 237 миллиарда кубометров, на 2022 год — 235,4 миллиарда кубометров.

Кроме того, не изменился прогноз по экспорту нефтепродуктов на 2020-2022 годы. Так, в 2020 году экспорт ожидается на уровне 152 миллионов тонн, в 2021 и в 2022 года — по 153 миллиона тонн.

Прогноз средней цены поставки газа из РФ в дальнее зарубежье в 2020 году повышен до 206,6 доллара за 1 тысячу кубометров с предыдущей оценки в 199 долларов за 1 тысячу кубов.

При этом ожидания по 2021 году и 2022 году в рамках прогноза социально-экономического развития России остались неизменными — 198,3 доллара и 191,8 доллара за тысячу кубометров соответственно.

Среднегодовой курс доллара в 2020 году пересмотрен в сторону укрепления нацвалюты до 63,9 рубля за доллар с 65,7 рубля за доллар, следует из материалов Минфина РФ.

Прогнозы по среднегодовому курсу доллара на 2021 и 2022 годы остались без изменений — 66,1 рубля за доллар и 66,5 рубля за доллар соответственно.

РАСХОДЫ И ПРОФИЦИТ

Расходы бюджета в текущем году вырастут от действующего документа на 162,7 миллиарда рублей, до 19,666 триллиона рублей, в 2021 году на 556,9 миллиарда рублей, до 21,190 триллиона. В 2022 году расходы увеличатся на 677,6 миллиарда рублей, до 22,44 триллиона.

Расходы бюджета РФ на реализацию мер из послания президента России на период с 2020 по 2022 год совокупно составят 4,57 триллиона рублей.

В 2020 году на реализацию послания планируется направить 1,22 триллиона рублей, из которых 1,17 триллиона придется на федеральный бюджет, в 2021 — 1,65 триллиона, из которых на федеральный центр придется 1,57 триллиона, в 2022 — 1,7 триллиона, в которых на федеральный бюджет придется 1,62 триллиона.

Профицит бюджета РФ на 2021 и 2022 годы увеличен на 0,1% процентного пункта, до 0,6% ВВП и 0,3% ВВП соответственно, на 2020 год не изменился, говорится в материалах Минфина по поправкам в федеральный бюджет.

Так, профицит бюджета в 2020 году составит 0,8% ВВП или 927,6 миллиарда рублей. В следующем году он, согласно поправкам, увеличится от действующего документа на 0,1 процентного пункта и составит 0,6% ВВП (701,4 миллиарда рублей), в 2022 году — также на 0,1 процентного пункта до 0,3% ВВП (372,7 миллиарда рублей).

В действующем законе о трёхлетнем бюджете утвержден профицит в 2020 году на уровне 0,8% ВВП, а затем его снижение до 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году.