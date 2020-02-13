МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Дополнительные нефтегазовые доходы за 2019 год могут быть перечислены в Фонд национального благосостояния в марте, превышение порога в 7% ВВП составит порядка 1,7 триллиона рублей, заявил журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев, комментируя использование средств ФНБ на покупку кабмином пакета Сбербанка у ЦБ.

"После перечисления дополнительных нефтегазовых доходов 2019 года в ФНБ, которые, наверное, произойдут в ближайшее время — наверное, в марте — этот запас, свыше 7% ВВП, он сформируется где-то на уровне 1,7 триллиона рублей", — сказал он.

По словам замминистра, этого будет недостаточно по текущим котировкам акций Сбербанка для того, чтобы выкупить весь пакет единовременно. "По нашим прогнозам, если цена на нефть будет такой же, как в официальном прогнозе правительства, то в течение 12 месяцев такие средства накопятся. В течение 12 месяцев в планах завершить приобретение этого пакета", — добавил замминистра.

Правительство РФ решило выкупить у ЦБ контрольный пакет Сбербанка. Акции планируется приобретать поэтапно за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. Это будет средняя цена за 6 месяцев до даты первой сделки. По этой же цене оферту миноритариям Сбербанка выставит ЦБ, причем уже на первом этапе продажи пакета. Глава Минфина РФ Антон Силуанов ранее в четверг сообщил, что стоимость покупки кабмином контрольного пакета Сбербанка у ЦБ составит около 2,5 триллионов рублей. Первую часть пакета планируется выкупить за 1,2 триллиона рублей уже этой весной, оставшиеся акции — по мере накопления ФНБ в этом году или уже в следующем.

ЦБ в настоящее время владеет контрольным пакетом акций Сбербанка, ему принадлежит 52,32% обыкновенных (то есть голосующих) акций, доля регулятора в уставном капитале крупнейшего российского банка составляет 50% плюс одна акция.