ПАРИЖ, 13 фев /ПРАЙМ/. Минпромторг РФ не исключает возможности допфинансирования адресных программ поддержки спроса на машины, к маю будет понимание по необходимым ресурсам у правительства, сообщил журналистам глава министерства Денис Мантуров.

Минпромторг с 1 января 2020 года возобновил адресные программы поддержки спроса на автомобили, которые работают через льготное автокредитование, — "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", на них выделено 5 миллиардов рублей.

"У всех расчеты разные… Здесь вопрос требует дополнительных расчетов и понимания по источникам. Мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы поддерживать автопром, программу, но вопрос всегда упирается в ресурсы. Поэтому будем понимать к маю при очередной корректировке, какие будут ресурсы у ведомства, в целом у правительства. Будем обсуждать с коллегами дальше", — сказал Мантуров журналистам, отвечая на вопрос, готово ли министерство на дополнительное финансирование программ в случае необходимости.