МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/. Российский энергорынок потратит 1,5-1,6 триллиона рублей на поддержку "зеленой" энергетики до конца программы в 2024 году, уже заплатил 43,7 миллиарда рублей с начала действия программы в 2014 году и до 2020 года, сообщили РИА Новости в регуляторе энергорынков РФ "Совете рынка".

В России действует программа поддержки "зеленой" энергетики, в том числе строительства электростанций, которые выбираются на конкурсном отборе. Им гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей в течение 15 лет с базовой доходностью 12% годовых с корректировкой на доходность облигаций федерального займа (ОФЗ). В настоящее время принято решение о продлении программы поддержки ВИЭ с определенными корректировками до 2035 года.

"На поддержку "зеленой" энергетики с энергорынка до декабря 2019 года включительно было направлено 43,7 миллиарда рублей. До конца текущей программы потребители рынка электроэнергии и мощности заплатят еще 1,5-1,6 триллиона рублей", — сообщил регулятор.

Точные параметры продления программы после 2024 года пока не утверждены. В текущей версии предполагается, что будет определен общий инвестресурс, в рамках которого будут отбираться проекты. Если проекты будут дешевле, то в программу может попасть больший объем мощности. Речь идет об инвестиционных ресурсах в 400 миллиардов рублей до 2035 года, то есть на эту сумму будет построена возобновляемая генерация в рамках программы. С учетом получаемых платежей с рынка в течение 15 лет, то есть возврата инвестиций, стоимость программы может составить 725 миллиардов рублей.

Ранее "Совет рынка" предлагал прекратить поддержку ВИЭ после 2035 года, поскольку к окончанию программы "зеленая" энергетика должна стать конкурентоспособной без нового этапа поддержки на энергорынке.