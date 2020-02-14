МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, в четвертом квартале 2019 года не изменился по отношению к третьему кварталу с учетом сезонных корректировок, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста ВВП в четвертом квартале на 0,1% в квартальном выражении.