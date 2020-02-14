МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Олега Осипова на пост помощника заместителя председателя Совета безопасности РФ.
Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.
"Назначить Осипова Олега Сергеевича помощником заместителя председателя Совета безопасности РФ", — говорится в указе.
Ранее Осипов занимал должность пресс-секретаря Дмитрия Медведева.
Помимо этого Путин подписал соответствующие указы о назначении Сергея Соболева и Михаила Триногу помощниками заместителя председателя Совета безопасности РФ.
https://1prime.ru/state_regulation/20200214/830942588.html