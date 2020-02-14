МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Олега Осипова на пост помощника заместителя председателя Совета безопасности РФ.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

"Назначить Осипова Олега Сергеевича помощником заместителя председателя Совета безопасности РФ", — говорится в указе.

Ранее Осипов занимал должность пресс-секретаря Дмитрия Медведева.

Помимо этого Путин подписал соответствующие указы о назначении Сергея Соболева и Михаила Триногу помощниками заместителя председателя Совета безопасности РФ.