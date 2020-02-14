МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Замминистра финансов России Сергей Сторчак покидает Минфин, его пост может занять замглавы Минэкономразвития Тимур Максимов, рассказал РИА Новости источник в финансово-экономическом блоке правительства, второй источник подтвердил информацию.

По словам одного из источников, соответствующего постановления премьера пока нет, но решение принципиально принято и официально будет объявлено в ближайшие дни.

В июне 2019 года Сторчаку исполнилось 65 лет – по действующему законодательству это предельный возраст пребывания на государственной службе. Для замминистра этот срок может быть продлен по решению главы правительства, что и сделал премьер Медведев летом прошлого года.

Сторчак курирует в Минфине международные финансовые отношения, долговую политику, отвечает за взаимодействия с международными финансовыми институтами и интеграцию на пространстве СНГ и ЕАЭС.

Максимов занимает должность замминистра экономического развития с октября 2018 года. До этого Он был заместителем руководителем ФТС, а еще ранее — помощником министра финансов. В январе текущего года ему исполнилось 34 года.