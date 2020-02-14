МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Рост ВВП 19 стран еврозоны, по второй оценке, в четвертом квартале 2019 года составил 0,1% в квартальном выражении и 0,9% — в годовом, сообщается в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.

Квартальный показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, и первой оценкой. В годовом выражении ожидался рост на 1%.

Совокупный рост ВВП Евросоюза (EU28) в четвертом квартале составил 0,1% в квартальном выражении и 1,1% — в годовом. Показатель без Великобритании (EU27) составил 0,1% и 1,2% соответственно.

В третьем квартале 2019 года рост ВВП 19 стран еврозоны составил 0,3% в квартальном выражении и 1,2% — в годовом. Экономика ЕС (EU28) в третьем квартале выросла на 0,3% в квартальном выражении и на 1,4% — в годовом.

Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в декабре 2019 года вырос до 23,1 миллиарда евро с 20,7 миллиарда евро в ноябре. Аналитики прогнозировали в отчетном месяце снижение профицита торгового баланса до 19 миллиардов евро.