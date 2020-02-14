СИДНЕЙ, 14 фев — Dow Jones. Филип Лоу, управляющий Резервного банка Австралии, внимательно следит за последствиями опустошительных лесных пожаров и вспышки нового коронавируса для экономики страны, но эти последствия занимают далеко не самое почетное место в его иерархии негативных факторов. ЕК: Влияние коронавируса на экономику мира будет относительно ограниченным

Первое место здесь принадлежит… самому негативу.

Возможно, это звучит немного туманно и философски, но не следует преуменьшить значимость этого фактора.

Лоу огорчает вся эта атмосфера мрака и ужаса, которая царит на рынках и в СМИ. Проводя свой отпуск в США, он, вероятно, испытал немало неприятных минут, читая заголовки из серии "Австралия в огне!".

Лоу вырос в городе Вагга-Вагга, штат Новый Южный Уэльс, и он хорошо знает, какими убытками грозят фермерам лесные пожары. Но он также хорошо понимает, что пострадавшие – это невероятно мужественные люди и в большинстве случаев они просто продолжали противостоять этой угрозе в декабре и в январе.

Все знают, что последние месяцы Австралия боролась с огненной стихией, но это не означает, что вся страна превратилась в обугленные головешки, как могли вас убедить некоторые заголовки новостей.

В четверг Лоу наряду с управляющим Банка Канады Стивеном Полозом принимал участие в конференции в Мельбурне.

Диапазон обсуждений простирался от роли налогово-бюджетной политики в период низкого роста и процентных ставок до таких предметов, как климатические изменения.

В определенный момент Лоу прервал дискуссию, чтобы вернуться к более позитивным темам. Австралия не должна забывать о своих хороших фундаментальных факторах и о динамичной рабочей силе, сказал он.

"Иногда меня немного раздражает то, что мы по-прежнему сосредоточены на понижательных рисках и забываем о другой стороне", — сказал Лоу.

Это не первый случай, когда Лоу выражает недовольство в связи с негативным настроем окружающих. Те, кто внимательно за ним следят, могут отметить, что 2020 год пока характеризуется большим количеством позитивных и оптимистичных комментариев.

Лоу понимает, что его слова способны повысить доверие на рынках, и он пользуется своим влиянием.

Так и следует поступать, так как в настоящий момент многое поставлено на карту.

Шоки для экономики Австралии приходят из-за рубежа: страна ощущает на себе последствия коронавируса. Убытки для туризма и образования будут масштабными, так как правительство закрыло дверь для китайских туристов и студентов.

Оценки роста валового внутреннего продукта в 1-м квартале были снижены. Некоторые экономисты даже ожидают, что из-за вируса и пожаров ВВП Австралии в первые три месяца текущего года может сократиться на 0,5%.

Если потребительские настроения продолжат ухудшаться, то позднее в 2020 году экономика Австралии может действительно оказаться в беде.

Слабость потребительских расходов уже стала большим пробелом в экономике страны. Расходы в реальном выражении последнее время сокращаются, подавая тревожный сигнал об общем здоровье экономики. Этому падению не помешали даже три понижения ключевой ставки в 2019 году и снижение подоходного налога.

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Перспективы процентных ставок в Австралии в 2020 году будут в основном определяться не вирусом и пожарами, а ответом на вопрос о том, смогут ли потребители обрести уверенность и начать вносить более весомый вклад в экономический рост.

Для определения денежно-кредитной политики на предстоящий год будут важны данные по зарплате в 4-м квартале и по занятости в январе, которые выйдут на следующей неделе.

Между тем Лоу продолжит внушать потребителям уверенность в экономике.

Это может иметь очень большое значение.

— Автор James Glynn, james.glynn@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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