МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Трендовая инфляция в РФ в январе замедлилась до 4,2% с 4,75% в декабре, сообщает Банк России.

Оценка трендовой инфляции, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале, незначительно понизилась до 3,23% в январе с 3,27% в декабре.

Как отмечает ЦБ, значительное снижение показателя, рассчитанного на пятилетнем временном интервале, в основном связано с уходом из базы расчета повышенных темпов роста цен начала 2015 года. В ближайшие месяцы влияние этого фактора на оценку трендовой инфляции останется существенным.