ЦБ УХОДИТ ИЗ СБЕРБАНКА

Правительство РФ объявило на этой неделе о решении выкупить у ЦБ контрольный пакет Сбербанка. Акции планируется приобретать поэтапно за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. Это будет средняя цена за 6 месяцев до даты первой сделки. По этой же цене оферту миноритариям Сбербанка выставит ЦБ, причем уже на первом этапе продажи пакета. Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что стоимость покупки составит около 2,5 трлн рублей. Из этой суммы ЦБ 700 млрд рублей оставит себе, остальное будет перечислено в бюджет РФ. Всего регулятор вернет в бюджет 1,05 трлн рублей в 2020-2022 годах, остальное — в 2023 году. По оценке экспертов, деньги могут быть частично направлены на выполнение соцобязательств, взятых на себя государством, а частично – на реализацию инфраструктурных проектов. Бюджет, рубль и смена стратегии. Чем обернется сделка со Сбербанком

При этом власти подчеркивают, что сделка возможна только после принятия соответствующего закона. По оценке Минфина, это произойдет до конца марта. После этого для подготовки понадобится примерно месяц, после чего продажа состоится. Покупка Сбербанка кабмином — доходная инвестиция, при текущей цене дивидендная доходность составляет 9%, в дальнейшем возможен рост, считают в министерстве. Кроме того, сделка позволит увеличить расходы бюджета, не нарушив бюджетное правило. Что касается последствий для экономики, то в ЦБ отмечают возможность ускорения инфляции в РФ примерно на 0,2 процентного пункта, других рисков, в том числе, для курса рубля, регулятор не видит. Не ожидается как изменения стратегии Сбербанка, так и смены позиции регулятора по отношению к "банку №1". Также эксперты не ждут ухода со своего поста главы банка Германа Грефа – по крайней мере, до следующего собрания акционеров.

И ХОЧЕТСЯ, И КОЛЕТСЯ

Главы российских нефтяных компаний на встрече с главой Минэнерго Александром Новаком так и не выработали единого решения по поводу соглашения ОПЕК+. Большинство поддерживает продление сделки ОПЕК+ на второй квартал на текущих условиях, но окончательное решение будет принимать правительство. В первом квартале 2020 года альянс уже усилил темпы сокращения добычи на 500 тысяч баррелей в сутки в сравнении с тем, что было до конца 2019 года. Однако из-за вспышки коронавируса в Китае, согласно данным МЭА, спрос на нефть в первом квартале снизится на 435 тысяч баррелей в сутки. Это станет первым квартальным снижением за десятилетие. Это уже вызвало падение цен до 55 долларов за баррель. На этом фоне техкомитет ОПЕК+ рекомендовал продлить сделку до конца года и дополнительно сократить добычу на 600 тысяч баррелей в сутки до конца второго квартала. Россия свою позицию пока не высказала.

Голову в песок. Россия предпочтет сохранить статус-кво по сделке ОПЕК+

Эксперты полагают, что нефтяные компании будут настаивать на сохранении текущих квот, чтобы больше не снижать добычу. "Роснефть" – крупный и влиятельный игрок на нефтяном рынке – вовсе выступает против участия в сделке. Поэтому властям тяжело договариваться с нефтяниками об очередном снижении, и они максимально стараются не доводить до этого сейчас. В итоге Россия будет настаивать на сохранении текущих квот ОПЕК+ без их снижения, стараясь убедить партнеров, что эффект от коронавируса окажет кратковременное влияние на объем глобального потребления. В этом случае можно получить большую лояльность от основных игроков российского ТЭК. Однако подобная тактика опасна тем, что последствия от коронавируса окажутся куда более серьезными и длительными. Тогда понадобится более серьезное сокращение добычи, без которого возможен неконтролируемый обвал нефтяного рынка.

ЗАБОР НЕФТИ ИЗ "ДРУЖБЫ"

В концерне "Белнефтехим" на этой неделе заявили, что страна начала забор технологической нефти для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода "Дружба", которые не задействованы при транзите российской нефти западным потребителям. Белорусская сторона заверяет, что никакого негативного влияния на транзит не будет, что подтвердили и в "Транснефти". Пока белорусский забор технологической нефти лишь снижает пропускную способность на сами заводы, сообщили в российской компании. Однако проблема с забором технологической нефти состоит в том, что при возобновлении поставок российской нефти на белорусские НПЗ, белорусская сторона может заявить о недополучении объемов, так как их часть превратится в технологическую нефть. Точных объемов забора оценить невозможно, что может стать для РФ репутационным риском, считают эксперты.

С другой стороны, система при этом общая и регулярно между собой сообщается, так как на НПЗ по ней же продолжает поступать нефть из России. Если технологическая нефть будет подаваться за счет иных манипуляций из транзитных веток, то в таком случае Россия уже действительно может выступить с претензиями к союзному государству. В свою очередь, Минск продолжает искать альтернативные поставки нефти из других стран и готов закупать ее там, даже если она будет дороже российской. В настоящее время Белоруссия обеспечивает запросы покупателей нефтепродуктов из других стран, но новые договоры на экспорт в условиях сниженной загрузки НПЗ не заключаются.

ШТРАФЫ ДЛЯ FACEBOOK И TWITTER

В четверг мировой судья оштрафовал Facebook и Twitter на 4 млн рублей каждую за отказ переносить в Россию серверы с персональными данными российских пользователей. Согласно материалам дела, Роскомнадзор неоднократно направлял Facebook требования локализовать данные российских пользователей, но они были неоднократно проигнорированы, за что компании оштрафовали на 3 тысячи рублей каждую. Размер нового штрафа существенно выше, поскольку он был назначен в соответствии с принятым в конце прошлого года законом о защите персональных данных россиян. Решение может быть обжаловано, но если оно вступит в силу, штраф должен быть оплачен в течение 60 дней. Законодательство предусматривает возможность рассрочки или отсрочки выплаты. Квитанцию об оплате штрафа необходимо предоставить в канцелярию суда.

В Роскомнадзоре уточнили, что факт наложения штрафа не исключает выполнения требования по локализации. Роскомнадзор в рамках своих полномочий вправе провести мероприятие по контролю без взаимодействия с оператором в любое время. В случае неисполнения компаниями требований закона на них может быть наложен повторный штраф, размер которого может составить уже 18 миллионов рублей, уточнили в ведомстве. Роскомнадзор по-прежнему подчеркивает готовность к конструктивному диалогу со всеми заинтересованными лицами по вопросам соблюдения законодательства о персональных данных.

ДЕНЬ ИНВЕСТОРА "ГАЗПРОМА"

В рамках прошедшего на этой неделе дня инвестора "Газпром" сделал ряд заявлений относительно добычи, экспорта и дивидендной политики. Компания сообщила о незначительном снижении своей доли на рынке газа ЕС в 2019 году (36% против 37% в 2018 году) и выразила надежду нарастить долю стран АТР в структуре экспорта до 30% к 2030 году. Экспортная цена на этот год заложена на уровне 200 долларов за тысячу кубов, однако уже в феврале показатель был скорректирован до 175-185 долларов, на фоне чего снизился резервный фонд компании. "Газпром", однако, заверил, что ему хватает запаса ликвидности, чтобы не снижать расходы в рамках бюджета на 2020 год в условиях текущего падения цен на газ. Что касается доходов от экспорта, то EBITDA группы "Газпром" в 2019 году превысила 30 млрд долларов. В апреле компания примет решение по учету в дивидендах-2019 корректировок прибыли. После этих новостей акции "Газпрома" в моменте росли на 5% на ожидании щедрых дивидендов.

Кроме того, "Газпром" рассказал о будущем трубопроводных проектов. Он сообщил, что рассчитывает запустить газопровод "Северный поток-2" в конце 2020 года. Таким образом, из-за санкций США первоначальный срок запуска откладывается ровно на год. При этом "Газпром" видит поддержку "Северного потока-2" компаниями и правительствами стран ЕС, и это дает повод верить в лучшее, заверили в компании. "Турецкий поток", который уже запущен, в зависимости от конъюнктуры рынка может быть частично переориентирован с турецкой нитки на европейскую, рассказали в "Газпроме". Однако такой необходимости в компании пока не видят. Что касается обсуждения "Силы Сибири-2", то оно началось, но было приостановлено из-за коронавируса.

КОРОНАВИРУС БЬЕТ ПО ТЕХНОЛОГИЯМ

Еще одно огорчение, связанное со вспышкой этого заболевания – отмена одного из самых ожидаемых событий в отрасли мобильных технологий Mobile World Congress (MWC). Организатор крупнейшей международной выставки мобильной индустрии, ассоциация GSMA объяснила этот шаг глобальной озабоченностью в связи со вспышкой коронавируса, озабоченностями с поездками и другими обстоятельствами. Проведение мероприятия невозможно для GSMA, говорится в релизе. До этого момента поступали новости о массовом отказе от участия в MWC более 20 компаний, в том числе, с мировым именем — Amazon, Nokia, LG, Nvidia, Ericsson, Sony и других. Это первая отмена выставки за все 33 года ее существования.

Отмена MWC-2020 нанесет определенный экономический ущерб Барселоне – городу, в котором она проходит с 2006 года. В этом году выставка могла создать в нем более 14 тысяч временных рабочих мест и принести местным властям почти 0,5 млрд евро прибыли. Однако мероприятие планировали посетить большое количество граждан Китая, что несет серьезный риск распространения коронавируса в Европе и мире. В то же время, эксперты полагают, что отмена конгресса не нанесет значительного ущерба компаниям отрасли: соглашения и презентации крупных компаний будут перенесены на другие площадки, а организаторы форума понесут скорее имиджевые потери.

СМЕНА ВЛАСТИ В "ВЫМПЕЛКОМЕ" В поисках рецепта устойчивого роста. Почему Veon часто меняет топ-менеджмент

В пятницу телекоммуникационная корпорация Veon объявила о том, что гендиректор "Вымпелкома" Василь Лацанич уйдет в отставку в конце июня 2020 года. По данным СМИ, его должность может занять экс-глава турецкого оператора связи Turkcell Каан Терзиоглу, но официально это пока не подтверждено. Эксперты связывают перемены в "Вымпелкоме" с оттоком абонентов, продолжающимся уже несколько лет. На этом фоне группа Veon не удовлетворена финансовыми и операционными показатели "Вымпелкома". Кроме того, они отмечают, что перестановки сейчас происходят во всем Veon. Так, вместе с Лацаничем корпорацию покинет CEO группы Урсула Бернс.

По мнению экспертов, данные изменения связаны с тем, что ситуация внутри компании далека от комфортной. Команды менеджеров, которые работали последние несколько лет, не смогли привнести заметные улучшения на операционном уровне. Что касается "Вымпелкома", то приоритетной задачей для его нового руководства останется развитие инфраструктуры. Из-за недостаточных инвестиций в это направление компания столкнулась с серьезными техническими проблемами, особенно после возвращения безлимитных тарифов на отечественный рынок. Именно это стало основной причиной оттока абонентов.