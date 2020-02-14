МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в январе уменьшился на 0,3% к предыдущему месяцу, следует из сообщения ФРС США.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя на 0,2%.

Значение за декабрь было пересмотрено: теперь уменьшение промпроизводства в стране в отчетном месяце оценивается в 0,4% в месячном выражении против предыдущей оценки в 0,3%.

Кроме того, загрузка промышленных мощностей в США в январе опустилась до 76,8% с уровня декабря в 77,1%, что на 3 процентных пункта меньше долгосрочного среднего уровня. Индикатор совпал с прогнозами аналитиков.

Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель — один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.