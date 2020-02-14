МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/. Средняя численность сотрудников РЖД в 2019 году снизилась на 0,78% по сравнению с 2018 годом и составила 729,281 тысячи человек, следует из ежеквартального отчета компании.

Согласно отчету за 2018 год, средняя численность сотрудников РЖД за тот год составила 735,005 тысячи человек.

Фонд начисленной зарплаты работников за отчетный период вырос на 5,5% и составил 503,164 миллиарда рублей, а выплаты социального характера снизились на 1,25%, до 18,972 миллиарда рублей.

Корпоративная газета монополии "Гудок" в середине января писала, что РЖД с 1 марта 2020 года проиндексируют заработную плату работников на 2%. Первая индексация в году должна быть проведена в соответствии с коллективным договором РЖД на 2020-2022 годы в размере не ниже прогноза по инфляции на первый квартал.