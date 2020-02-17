МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила ходатайство компании "А-Проперти", бенефициаром которой выступает бизнесмен Альберт Авдолян, о покупке компаний, занимающихся разработкой и строительством инфраструктуры Эльгинского месторождения: "Эльгауголь", "Эльга-дорога" и "Мечел Транс Восток". Об этом говорится в уведомлении о поступлении ходатайства. Документ был зарегистрирован в службе 13 февраля.

"В Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) поступило ходатайство общества с ограниченной ответственностью "А-Проперти"… о приобретении доли в размере 100% уставного капитала зарегистрированных на территории Российской Федерации общества с ограниченной ответственностью "Эльгауголь"…, общества с ограниченной ответственностью "Эльга-Дорога"… и общества с ограниченной ответственностью "Мечел Транс Восток"", — говорится в документе.

Согласно данным ФАС, основной вид деятельности компании "Эльгауголь" — добыча антрацита открытым способом, а "Эльга-Дорога" и "Мечел Транс Восток" — "деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки".

В конце января РИА Новости со ссылкой на источники сообщало, что "А-Проперти" направила в ФАС ходатайство об одобрении сделки по выкупу 100% акций Эльгинского проекта у Газпромбанка и "Мечела". Согласно данным источника, в ходатайстве уточняется, что суммарная стоимость активов "А-Проперти" превышает 7 миллиардов рублей, а стоимость компаний Эльги составляет более 400 миллионов рублей.

Эльга — крупнейшее в Якутии и одно из самых крупных в мире месторождений угля — его оценочные запасы достигают 2,2 миллиарда тонн. Разработкой месторождения и строительством инфраструктуры занимаются три компании: "Эльга-дорога", "Мечел Транс Восток" и "Эльгауголь". "Мечелу" принадлежит 51% акций в этих компаниях, еще 49% — у Газпромбанка.

Акции Газпромбанку были проданы "Мечелом" в июне 2016 года за 34,4 миллиарда рублей с правом обратного выкупа акций через три года. По условиям сделки, в случае, если "Мечел" отказывается от выкупа, Газпромбанк ищет нового покупателя. В августе 2019 года стало известно, что Эльгой активно интересуется "А-Проперти". Тогда же в ФАС подтвердили подачу ходатайства о приобретении у Газпромбанка 49% Эльги.