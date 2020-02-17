МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Банк России видит потенциал для дальнейшего замедления роста кредитования населения в начале 2020 года, прежде всего за счет снижения активности в сегменте потребительского кредитования, говорится в докладе о денежно-кредитной политике ЦБ.

"В начале 2020 года сохраняется потенциал для дальнейшего замедления роста кредитования населения, прежде всего за счет снижения активности в сегменте потребительского кредитования", — сказано в документе.

По данным ЦБ, к концу прошлого года годовой прирост кредитования населения замедлился до 18,5%, а наибольший вклад в замедление розничного кредитования в четвертом квартале начал вносить сегмент потребительских кредитов.

Банк России не раз заявлял, что обеспокоен высокими темпами необеспеченного потребкредитования в стране, хотя и не видит каких-либо рисков для финансовой стабильности. При этом ЦБ в течение последних двух лет четыре раза ужесточал требования к банкам по выдаче кредитов в данном сегменте, однако это не дало желаемого эффекта. Решение проблемы закредитованности населения регулятор нашел в показателе долговой нагрузки.

Банки и микрофинансовые организации с октября 2019 года при выдаче заемных средств от 10 тысяч рублей должны рассчитывать предельную долговую нагрузку заемщиков — отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика. Если она превышает 50%, то банки должны создать дополнительные резервы.