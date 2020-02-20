МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Рост ВВП РФ в январе 2020 года замедлился до 1,6% в годовом выражении после 2,3% в декабре прошлого года, говорится в обзоре министерства экономического развития "Картина деловой активности. Февраль 2020 года".

"По оценке Минэкономразвития России, в январе 2020 года темп роста ВВП составил 1,6% год к году (после 2,3% в годовом выражении в декабре и 1,3% в целом за 2019 год)", — говорится в документе.

Минэкономразвития скорректировало свои оценки по росту ВВП за каждый месяц второго полугодия 2019 года.

Как говорится в документе, из базовых отраслей основной вклад в рост ВВП, как и в четвертом квартале, внесли обрабатывающая промышленность и торговля.

"Выпуск обрабатывающей промышленности в январе продолжил устойчиво расти на фоне сохранения позитивной динамики в ключевых несырьевых отраслях – пищевой промышленности, химическом комплексе, деревообработке. Годовые темпы роста оборота розничной торговли в январе достигли максимального с декабря 2018 года уровня – 2,7% в годовом выражении, при этом улучшение годовой динамики было зафиксировано как по продовольственным, так и по непродовольственным товарам", — отмечают в Минэкономразвития.

По прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП РФ в 2020 году составит 1,9%.