ЭНГЕЛЬС (Саратовская область), 20 фев — ПРАЙМ. Минпромторг России предлагает с 2021 года повысить транспортный налог для автомобилей экологического класса евро-3 и ниже, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Александр Морозов.

"Мы тогда в ближайшее время (представим — ред.) в Минтранс предложение с 1 января 2021 года поднять кардинальным образом базовую ставку транспортного налога на евро-3 и ниже", — сказал он в четверг на совещании в Энгельсе, посвященном обсуждению перспектив развития троллейбусного сообщения в городах России.

Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев на этом же совещании обратился к Морозову с предложением запретить коммерческий автотранспорт с низким экологическим классом.

"Давайте скажем "нет" через два года автомобилям, которые работают на коммерческой основе, (с экологическим классом) евро-0 и евро-1, давайте мы их в историю сдадим, им по 35-37 лет, мы покупаем, покупаем запчасти", — сказал он.