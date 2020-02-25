НЬЮ-ДЕЛИ, 25 фев — ПРАЙМ. США могут ввести новые санкции из-за покупки нефти у Венесуэлы, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Могут быть серьезные санкции… Вы увидите через некоторое время", — заявил Трамп, отвечая на вопрос индийского журналиста о возможном введении санкций против покупателей венесуэльской нефти, среди которых есть и Индия.

"Мы наблюдаем за происходящим в Венесуэле очень внимательно и нам это совсем не нравится", — подчеркнул он.

США ранее ввели санкции против подразделения "Роснефти" Rosneft Trading и ее руководителя Дидье Касимиро за торговлю нефтью с Венесуэлой. По заявлению американских властей, на Rosneft Trading приходится подавляющее большинство нефти, которую продают власти Венесуэлы.

В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.