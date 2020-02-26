МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. Система оповещения МВД и ГИБДД о резком торможении автомобилей появится в РФ к 2022 году, данные о необычном поведении машин будут автоматически передаваться из внутренних систем на специальную цифровую платформу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь НП "Глонасс", представитель рабочей группы НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев.

Данные поведения автомобилей будут поступать из уже существующих транспортных платформ автопроизводителей на платформу "Автодата". Ряд российских производителей уже подтвердил готовность участия в проекте, информация о партнерах будет озвучена в ближайшее время, сказал собеседник агентства.

"Данные будут обезличены. Платформа не будет знать имя собственника ТС. Задача — выявить потенциально опасные участки дорог, основываясь не только на горьком опыте смертельных ДТП", — отметил Федосеев.

Информация с "Автодаты" позволит органам власти принимать необходимые меры безопасности на дорогах: снижение скорости, установка дополнительных знаков, замена асфальтового покрытия и так далее. Ожидается, что данный проект позволит снизить количество ДТП в среднем на 20-30% за год.

Проект "Автодата" предполагает создание платформы, которая будет собирать, хранить и обрабатывать автомобильные и транспортные данные уже существующих цифровых систем. Это данные об эксплуатации автомобиля, а также о внешней окружающей среде — качестве дороги, погодных условиях, географии использования. Информация может поставляться и собираться в режиме реального времени через V2X-технологии, посредством которых автомобиль взаимодействует с другими автомобилями, окружающей средой и инфраструктурой.