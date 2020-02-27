МОСКВА, 27 фев /ПРАЙМ/. Союз российских пивоваров (СРП) выступает за корректировку определения пива в техрегламенте о безопасности алкоголя: замена несоложеными продуктами большей массы пивоваренного солода, чем установлено в российском законодательстве, может привести к снижению качества пива, соответствующее письмо за подписью председателя совета союза Даниила Бримана имеется в распоряжении РИА Новости.

Техрегламент ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции вступает в силу 9 января 2021 года. Согласно техрегламенту, при производстве пива может допускаться частичная замена пивоваренного солода зерном или продуктами его переработки, если их совокупная масса не превышает 50% массы заменяемого солода, а масса сахаросодержащих продуктов составляет не более 5% массы солода, зерна и зернопродуктов.

Однако в российском законе о регулировании производства и оборота алкоголя закреплено, что при выпуске пива допускается замена лишь до 20% пивоваренного солода несоложеными продуктами. СРП обратился к министру финансов РФ Антону Силуанову с просьбой помочь в корректировке определений "пиво" и "пиво специальное" в техрегламенте.

"Союз российских пивоваров руководствуется в своей деятельности прежде всего принципами безопасности и качества в интересах потребителей. Считаем, что увеличение допустимой доли заменяемого солода может привести к снижению уровня безопасности и качества производимого в ЕАЭС пива, нанесет ущерб здоровью населения и навредит развитию пивоваренной и солодовенной отрасли в целом", — говорится в письме.

СРП отмечает, что увеличение доли зернопродуктов до 50% с 20% при производстве пива не отвечает экономическим интересам России. "Изменение доли солода при производстве пива приведет к сокращению объемов производства солода, снижению налоговых поступлений, сокращению рабочих мест у сельхозпроизводителей и сокращению экспорта солода. При этом произойдет рост импорта ферментных препаратов из стран санкционного давления на Российскую Федерацию", — указывается в обращении.

Союз также отмечает, что большое количество несоложеных зернопродуктов используется исключительно для снижения себестоимости напитка, а это "подогревает нездоровую ценовую конкуренцию на рынке в ущерб качеству продукта". Это в свою очередь ухудшает условия конкуренции для производителей, работающих по классической технологии на 100% солоде. "При этом до сих пор не утверждены методики по определению несоложеного сырья в готовом пиве, что даст возможность недобросовестным производителям использовать несоложеные зернопродукты в объеме даже выше 50%", — подчеркивает СРП.

Поэтому союз предлагает поменять формулировки пива и специального пива в техрегламенте. "Просим Вас сохранить допустимый объем заменяемого солода не более 20% для пива, согласно действующему российскому законодательству и не более 30% для пива специального", — говорится в обращении СРП к главе Минфина.