МИНСК, 27 фев — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко настаивает, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о компенсации Минску при поставках нефти снижения нефтяных пошлин из-за налогового маневра, однако, по его словам, российские министры "по-своему" трактуют эти договоренности.

Как передает в четверг госагентство Белта, такое заявление прозвучало в Минске на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаилом Мясниковичем.

"Не успели с Путиным договориться о том, что они нам за счет премий или там чего-то… компенсируют снижение этой пошлины (если, например, мы 1 миллиарда долларов от пошлины получали в прошлом году, а сегодня 700 миллионов долларов, то 300 миллионов долларов Россия компенсирует), вечером уже министры по-своему трактуют наши договоренности — двух президентов", — приводит агентство слова Лукашенко.

"Беру запись разговора: четко, черным по белому была договоренность, что разницу нам компенсируют. То есть финансово мы останемся на уровне прошлого года. Этого нет. Ну что это за союз такой", — сказал белорусский лидер.

Лукашенко 21 февраля заявил, что Путин предложил механизм компенсации выпадающих из-за налогового маневра в ТЭК РФ в 2020 году из белорусского бюджета доходов от экспортных нефтяных пошлин, в том числе за счет премии российским компаниям при поставках нефти в республику.

ПОЗИЦИЯ ПО ГАЗУ

Президент Белоруссии увидел "понуждение к интеграции" с российской стороны в отсутствии на этот год механизма "перетаможки" нефти.

По данным Белта, на встрече с Мясниковичем Лукашенко также коснулся темы ценообразования на поставляемый из России природный газ.

"Нам говорят: 127 долларов (за тысячу кубометров – ред.) — это благо… Мы россиянам говорим…: давайте как в прошлом году. В прошлом году, с учетом перетаможки нефти, было 110-111 долларов. "Нет, давайте 127 долларов". На бирже сегодня уже ниже 100 долларов торгуется газ. Это что, нормально? Это что, понуждение к интеграции?" – задался вопросом Лукашенко.

При этом он отметил, что в настоящее время Польша получает по 90 долларов за тысячу кубометров американский газ, "который надо превратить в жидкое состояние, привезти сюда, регазифицировать и по трубе поставить".

"Газпром" и "Газпром трансгаз Беларусь" 31 декабря 2019 года продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года, при этом цена поставок газа в Белоруссию на январь и февраль 2020 года составила 127 долларов за тысячу кубометров на границе. В начале февраля занимавший в то время пост замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что условия поставок газа Минску в этом году сохранятся на условиях 2019 года. Позже первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой заявил, что Белоруссия не исключает "небольшой корректировки" цены российского газа для республики на текущий год. По его словам, на переговорах с "Газпромом" Минск будет добиваться небольшой корректировки в свою пользу, но "как базовый вариант цена 127 долларов, на самом деле, зафиксирована уже на уровне президентов". На прошлой неделе Лукашенко заявил, что при нынешних условиях на мировом рынке энергоносителей российский газ для страны должен стоить около 90 долларов за тысячу кубометров.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и белорусский посол в Москве 14 февраля подписали документ о порядке формирования цен при поставке газа в республику в этом году, сообщила российская компания.

Межправительственное соглашение Белоруссии и России предусматривает беспошлинные поставки нефти из России в Белоруссию в размере 24 миллионов тонн в год, из которых 18 миллионов перерабатываются на белорусских НПЗ, и пошлины от экспорта полученных нефтепродуктов остаются в бюджете республики. Остальные 6 миллионов тонн нефти Белоруссия с 2017 года имела право реэкспортировать с зачислением пошлин также в свой бюджет. Этот механизм в белорусском правительстве назвали "перетаможкой". На этот год механизм не продлен.