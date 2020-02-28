МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/. Наблюдательный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил займы в 2,15 миллиарда рублей на пять промышленных проектов в регионах РФ, в том числе для поставщика Aurus, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

"Наблюдательный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил предоставление займов в объеме свыше 2,15 миллиарда рублей на реализацию пяти промышленных проектов. Общий бюджет проектов составит порядка 3,16 миллиарда рублей", — приводятся слова министра промышленности и торговли РФ, председателя набсовета ФРП Дениса Мантурова.

В частности, "Джошкуноз Алабуга" в Татарстане запустит цех прессов для импортозамещения штампованных деталей шасси автомобилей, и продукция предприятия будет использоваться при производстве автомобиля Aurus. Добавляется, что общий бюджет проекта "Джошкуноз Алабуга" составляет 983,4 миллиона рублей, из которых 500 миллионов рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

Aurus — это рыночное название семейства автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства на основе единой модульной платформы, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник, который должен быть представлен в этом году. Проект под кодовым именем "Кортеж" реализуется институтом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.

Кроме того, выделяется заём на техперевооружение производства воронежского предприятия КБХА. Оно планирует производить оборудование для нефтегазового комплекса. Бюджет проекта составляет 971,4 миллиона рублей, из которых 750 миллионов рублей могут быть предоставлены ФРП. Еще одно предприятие, "Русполимет" из Нижегородской области, расширяет ассортимент продукции из коррозионностойких сталей и сплавов на основе никеля и титана. Общий бюджет проекта — 944,5 миллиона рублей, 750 миллионов рублей может выделить ФРП.

Также в проекте, на 120,6 миллиона рублей, увеличения вчетверо производства металлокассет для вентилируемых фасадов московского "НПО "Прибор" имени Голембиовского" ФРП может предоставить 96,2 миллиона. Наконец, на пятый проект — приобретение в лизинг Новосибирским приборостроительным заводом оборудования для перевооружения оптического производства и повышения контроля качества продукции — ФРП в виде займа может выделить 62,6 миллиона рублей на оплату части аванса по договору лизинга. Общий бюджет проекта составляет 142,3 миллиона рублей.