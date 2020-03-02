МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. "Силовые машины" продадут немецкой Siemens свою 35-процентную долю в совместном предприятии по производству газовых турбин большой мощности — "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ), пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

"Переговоры начались в середине января. По условиям создания СП, у "Силовых машин" раз в три года возникает опцион на продажу своей доли Siemens. Окно длится три месяца, текущее открылось 2 декабря 2019 года и закрылось 1 марта", — пишет издание. Сейчас в СТГТ 65% принадлежит Siemens, 35% — "Силовым машинам".

Источники газеты утверждают, что цена доли "Силмаша" пока не определена. Условия опциона подразумевают, что компании должны определить сумму сделки в течение двух месяцев. Если по истечении срока стороны не договорятся, то к сделке привлекается независимый оценщик. Источник издания, близкий к "Силмашу", оценивает долю российской компании в СТГТ в 5-6 миллионов долларов, так как у предприятия нет производства полного цикла: "По сути… это отверточная сборка комплектующих из Германии".

Siemens должен будет привлечь в СТГТ другого российского инвестора вместо "Силмаша". По данным газеты, им может стать "Газпром энергохолдинг". При этом последний в 2019 году приобрел еще одно крупное профильное предприятие — "РЭП Холдинг", в основном выпускающий газовые и паровые турбины для "Газпрома".

"Работа Siemens и "Силовых машин" в рамках СП перестала быть конструктивной еще несколько лет назад. На фоне введения санкций США "Силовые машины" последовательно стремятся заблокировать иностранцам доступ к рынку РФ", — пишет газета. Как отмечается в статье, после выхода из СП "Силмаш" и Siemens станут прямыми конкурентами как поставщики газовых турбин средней и большой мощности в диапазоне 65–170 МВт в рамках программы модернизации ТЭС.

В РФ не производятся собственные газовые турбины средней и большой мощности. Это основное оборудование на ТЭС с парогазовым циклом импортируется. В 2019 году в России стартовала масштабная программа модернизации электростанций стоимостью 1,9 триллиона рублей. Среди ее ключевых требований — локализация производства в РФ необходимого оборудования. Иностранные производители для выпуска российских газовых турбин могут заключить СПИК.