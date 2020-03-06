МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Реальный ущерб мировой экономике от коронавируса можно будет оценить не ранее, чем через 1-2 месяца, пока замедление роста можно предварительно оценить в 0,4 процентного пункта; а рост российской экономики от коронавируса в этом году может замедлиться на 0,1-0,2 процентного пункта, заявил журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Я уже неоднократно говорил, что влияние на экономику от распространения коронавируса будет. Пока мы можем говорить о предварительных данных", — сказал он.

"По оценкам международных организаций, снижение темпов мирового роста может произойти на 0,4 процентного пункта, но это предварительные данные, поскольку, конечно, ситуация развивается, и может быть, только в ближайшие месяц-два мы поймем ее реальные параметры", — добавил Кудрин.

"Потенциал снижения российской экономики в связи с коронавирусом (в этом году — ред.) — 0,1-0,2, процентного пункта, но это предварительно", — сказал он.

Минэкономразвития в середине января уточнило свой прогноз социально-экономического развития России на 2020 год с учетом эффекта для экономики от реализации мер послания президента. По оценкам Минэкономразвития, рост ВВП в текущем году составит 1,9% (вместо прежней оценки в 1,7%).

Однако, как заявил министр экономического развития Максим Решетников, когда шла работа над текущей версией, далеко не все внешние факторы проявились в полной мере. Прежде всего, речь о ситуации с распространением коронавируса. Министр пообещал, что до 9 апреля министерство представит в кабмин обновленную версию сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы, в которой учтет влияние коронавируса на экономику России.

Кудрин считает, что ситуация с распространением коронавируса ставит в сложное положение целый ряд отраслей и власти РФ могли бы их поддержать за счет стимулирующих мер.

Он отметил, что в первую очередь государство должно предпринимать шаги по нераспространению вируса.

"Я помню кризис 2008 года, он был, конечно, с другими причинам связан, но тогда целый ряд отраслей потребовали поддержки на этот сложный период, потому что объем услуг, закупок или продаж в каких-то отраслях упал в два раза. Конечно, это ставит в сложное положение многие предприятия соответствующих отраслей. Я думаю, такого рода дополнительные меры поддержки — они могли бы быть", — сказал Кудрин.

По его словам, речь не идет о прямых компенсациях. "В данном случае (подразумевается — ред.) возможность продолжить работу, то есть выполнять заказ, но, возможно, этот заказ будет сгенерирован государством, и это не чистая компенсация, это выполнение заказа, но для других может быть отраслей и нужд государства. Такое возможно, такие стимулирующие меры, фискальный стимул может быть стоить увеличить", — полагает Кудрин.

Он также обратил внимание на то, что на поддержание спроса в России окажет влияние пакет социальных доплат, с инициативой о которых президент выступил в послании Федеральному собранию. "В этом смысле, это скорее, будет работать на улучшение конъюнктуры", — уверен он.