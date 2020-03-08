МОСКВА, 8 мар /ПРАЙМ/. Саудовская Аравия планирует увеличить добычу нефти в апреле до 10 миллионов баррелей в сутки в ответ на отсутствие договоренности между ОПЕК+ и Россией по результатам последних переговоров, сообщает агентство Блумберг.

Как сообщили агентству источники, Эр-Рияд допускает повышение добычи нефти даже до 12 миллионов баррелей в сутки. По сравнению с мартовскими показателями — 9,7 миллиона в день, подобное повышение "повергло бы рынки в хаос" на фоне уже ударившего по спросу коронавируса.

Агентство оценивает подобное повышение как попытку через максимальное давление на Россию и другие страны "заставить их вернуться за стол переговоров".

Эпидемия коронавируса в последние месяцы оказала огромное влияние на глобальный нефтяной рынок: международная сделка по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ распалась — из-за разных взглядов её участников на состояние рынка.

Министр энергетики России Александр Новак по итогам напряжённых переговоров стран ОПЕК+ в пятницу сообщил, что с 1 апреля, когда истекут предыдущие договорённости, сделка перестанет существовать, и никаких обязательств у её участников больше не будет. Он также рассказал РИА Новости, что кооперация ОПЕК+ продолжится в рамках Хартии о бессрочном сотрудничестве, и бывшие партнёры по сделке будут следить за рынком в формате министерского мониторингового комитета.