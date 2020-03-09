ВАШИНГТОН, 9 мар /ПРАЙМ/. Американские фьючерсы и цены на нефть на электронных торгах обрушились вечером в воскресенье по местному времени.

Согласно данным торгов, в частности, цены на апрельские поставки сырой нефти West Texas Intermediate упали на 21% до 32,01 доллара, аналогично на 21% подешевели майские поставки Brent до 35,22 доллара.

Фьючерсы Dow Jones Industrial Average упали более чем на один пункт (на 4,207%), фьючерсы S&P 500 — на более чем 134 пункта (на 4,533%), и фьючерсы Nasdaq Composite — на более чем 377 пунктов (4,431%).