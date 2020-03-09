МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Цены на нефть в понедельник падают более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое в минувшую пятницу завершилось выходом России из сделки, свидетельствуют данные торгов. Сделка ОПЕК+ стала жертвой коронавируса

По состоянию на 07.41 мск майский фьючерс марки Brent падает на 28,69%, до 32,28 доллара за баррель. Минутами ранее показатель обновил минимум с января 2016 года. Апрельский фьючерс марки WTI опускается на 31,35%, до 28,33 доллара за баррель, также чуть ранее обновив минимум с февраля 2016 года.

Нефтяные котировки обрушились после новостей о том, по итогам заседания ОПЕК+ 6 марта участники не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса. Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть.