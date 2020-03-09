МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Банк России принял решение в течение 30 дней не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила; решение о возобновлении операций будет приниматься с учетом ситуации на финансовых рынках в течение марта, сообщил регулятор в понедельник.

Курсы доллара и евро к рублю взлетели в понедельник на международном валютном рынке после 30%-го обрушения цен на нефть — доллар рос до 73,32 рубля (максимум с марта 2016 года), евро до 83,02 рубля (максимум с февраля 2016 года). Сейчас доллар торгуется в районе 72,94 рубля, евро — 82,02 рубля. Московская биржа в понедельник закрыта в связи с выходным днем. Официальные курсы, установленные ЦБ РФ на выходные и вторник: евро — 75,8424 рубля, доллар — 67,5175 рубля.

"Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила на 30 дней. Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти", — отметил ЦБ.

Оно распространяется как на регулярные покупки иностранной валюты, так и на реализацию покупок, отложенных в 2018 году, пояснили в Банке России.

"Решение о возобновлении операций с иностранной валюты в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение марта 2020 года", — указывается в сообщении.

"Банк России отслеживает ситуацию на финансовом рынке и готов задействовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности", — резюмирует ЦБ.

ЦБ РФ ранее традиционно заявлял, что оставляет за собой право приостанавливать покупки валюты на рынке в рамках бюджетного правила в случае возникновения угроз для финансовой стабильности.