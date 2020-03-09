МОСКВА, 9 мар /ПРАЙМ/. Ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) достаточно для покрытия потерь бюджета от падения цен на нефть до 25-30 долларов за баррель на протяжении 6-10 лет, говорится в материалах, опубликованных на сайте Минфина.

В министерстве отмечают, что в случае сохранения устойчиво низких цен на нефть наличие достаточного объема ликвидных активов в ФНБ является гарантией исполнения всех обязательств государства и сохранения макроэкономической и финансовой стабильности.

"По состоянию на 1 марта 2020 года объем ликвидных средств ФНБ и средств на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов составил более 10,1 триллиона рублей (150,1 миллиардов долларов США), или 9,2% ВВП", — следует из материалов Минфина.

"Указанных средств достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до 25-30 долларов США за баррель на протяжении 6-10 лет", — добавляют в министерстве.

При этом, указывают в министерстве финансов, в случае сокращения объема ликвидных средств ФНБ ниже 5% ВВП ежегодный объем использования средств фонда на покрытие дефицитов федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ не может превышать объем, эквивалентный 1% ВВП.