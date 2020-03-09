МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Минфин России в условиях высокой волатильности на финансовых рынках будет принимать решения о проведении аукционов по размещению ОФЗ с учетом рыночной конъюнктуры, говорится в сообщении министерства.

Курсы доллара и евро к рублю взлетели в понедельник на международном валютном рынке после 30%-го обвала цен на нефть — доллар рос до 73,32 рубля (максимум с марта 2016 года), евро до 83,02 рубля (максимум с февраля 2016 года). Сейчас доллар торгуется в районе 72,82 рубля, евро — 82,94 рубля. Московская биржа в понедельник закрыта в связи с выходным днем.

"Принимая во внимание высокую волатильность на финансовых рынках, решения о проведении аукционов по размещению ОФЗ будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры с целью содействия процессу стабилизации рыночной ситуации и недопущения избыточного давления на долговой рынок", — сообщил Минфин.

По сообщению министерства, сокращение заимствований ниже плановых параметров может быть компенсировано за счет иных источников финансирования дефицита бюджета – в том числе остатков денежных средств на едином счете федерального бюджета.

"В случае ослабления курса национальной валюты относительно прогнозного уровня (65,7 рублей за доллар США в текущем году) сопутствующее увеличение базовых нефтегазовых доходов федерального бюджета в текущем году может быть направлено на эквивалентное сокращение плановой потребности в заимствованиях", — говорится в сообщении.

Объем средств Федерального казначейства на счетах в Банке России (за исключением средств дополнительных нефтегазовых доходов) и в размещении на банковских счетах в кредитных организациях и по операциям репо по состоянию на 1 марта 2020 года составляет 4,2 триллиона рублей, отметили в Минфине.