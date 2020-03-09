ВЛАДИВОСТОК, 9 мар — ПРАЙМ. Политика Центробанка РФ может нивелировать ситуацию с падением цены на нефть для рубля, заявил РИА Новости руководитель Института подготовки кадров высшей квалификации Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС), профессор Александр Латкин.

"Из-за коронавируса потребление керосина на авиаперевозках упало на 13%, и в целом потребление энергоресурсов снизилось. Цена на нефть может и дальше падать, но вскоре, с преодолением коронавируса, спрос на энергоресурсы будет расти, и цена на нефть тоже. Через месяц — два ситуация начнет меняться", — сказал Латкин.

По его словам, сейчас РФ продает все меньше нефти и получает за это меньше долларов, поэтому пока высокий курс этой валюты для России выгоден.

"При этом политика Центробанка может нивелировать ситуацию по курсу рубля ", — добавил эксперт.

Нефтяные котировки в понедельник обвалились на 30% после того, как страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении, что означает завершение сделки 31 марта. Баррель Brent падал до 31,38 доллара (минимум с февраля 2016 года), WTI — до 27,9 доллара (также минимум с февраля 2016 года). Курсы доллара и евро к рублю на этом фоне взлетели в понедельник на международном валютном рынке — доллар рос до 73,32 рубля (максимум с марта 2016 года), евро до 83,02 рубля (максимум с февраля 2016 года).