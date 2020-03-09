МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Социальные выплаты и пенсии будут проиндексированы, несмотря на падение рубля, заявила РИА Новости зампред комитета Совет Федерации по соцполитике Елена Бибикова.

"Социальные обязательства перед гражданами будут выполнены, в этом можно не сомневаться. То, что планируется закрепить в конституции — индексация социальных выплат и пенсий — будет выполнено", — сказала сенатор.

Она подчеркнула, что россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов, несмотря на падение рубля.