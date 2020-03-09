МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ощутимым снижением, GDR "Лукойла" и "Роснефти" потеряли более 20%, свидетельствуют данные торговой площадки. Падение цен на нефть сотрясает мировые финансовые рынки

По итогам торгов, стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опустилась на 21,43%, до 4,53 доллара, "Новатэка" — на 19,96%, до 111,5 доллара, "Лукойла" — на 22,13%, до 62,98 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 17%, до 4,55 доллара, "Газпром нефти" — на 16,88%, до 22,9 доллара.

Цена расписок "Норникеля" опустилась на 10,81%, до 28,89 доллара. Бумаги "Северстали" подешевели на 7,91%, до 10,94 доллара, НЛМК — подешевели на 14,49%, до 14,93 доллара.

Бумаги ВТБ потеряли в цене 11,93%, достигнув 105 долларов, Сбербанка — 18,01%, до 10,61 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опустилась на 17,18%, до 14,08 доллара.

GDR АФК "Система" подешевели на 15,31%, до 3,65 доллара, стоимость бумаг "Магнита" опустилась на 16,77%, до 8,35 доллара.