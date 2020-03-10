МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Россия достойно пройдет период волатильности цен на нефть и курса рубля, экономика страны будет укрепляться, а важнейшие отрасли будут более мощными и конкурентоспособными, заявил президент России Владимир Путин, выступая в Госдуме.

Президент России заявил, что необходимость поправок в Конституцию обусловлена теми изменениями, которые произошли в мире.

Путин также обратил внимание на волатильность рынков в последние дни, сказав, что цены на нефть "пляшут и прыгают", а вместе с ними и курс рубля.

"Кстати говоря, воспользуюсь этой трибуной, чтобы сказать: уверен абсолютно, мы этот период пройдем, пройдем достойно. И экономика в целом будет укрепляться, и важнейшие отрасли производства будут более мощными и конкурентоспособными", — заявил президент.

По его словам, коронавирус и нестабильность в мировой экономике создают дополнительные риски и вызовы для России.

"Мир действительно меняется, это касается не только бурного, взрывного по сути дела, характера развития технологий, но и буквально всех сторон жизни. Эти перемены носят кардинальный и, я бы сказал, необратимый характер. Мы видим, насколько сложно складывается ситуация в мировой политике, в сфере безопасности, в глобальной экономике. Здесь еще и коронавирус к нам прилетел, и цены на нефть пляшут и прыгают, а вместе с ними и курс национальной валюты и биржи", — заявил Путин.

"Надо работать, работать вместе, консолидировано. Однако всё это, безусловно, создает для нас дополнительные риски и вызовы", — подчеркнул глава государства.