МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что бюджет РФ в текущем году при цене 72 рубля за доллар и стоимости барреля нефти в 35 долларов потеряет 3 триллиона рублей, а роста экономики не произойдет. Лучше не будет. Пандемия лишила инвесторов последней надежды

"Если бы мы даже сегодня ориентировались на значение сегодняшнего дня, которое сейчас — цена примерно около 35 долларов и курс рубля около 72 рублей за доллар — то мы не получим нефтегазовых доходов около 3 триллионов рублей", — сказал Кудрин, выступая в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

"Причем ниже цены отсечения мы не получим около 500 миллиардов рублей. Соответственно, дефицит бюджета в этом году может составить чуть меньше 2% ВВП", — добавил глава СП.

По его словам, "темпы экономического роста будут ближе к нулю в этом году, соответственно, будут ниже значения всех других показателей с точки зрения роста реальных доходов населения".

"Поэтому мы должны понимать, что перед нами такие вызовы стоят", — заключил Кудрин.

РОСТ БЕДНОСТИ

Страна, считает глава СП, в текущем году может столкнуться с ростом бедности.

Он отметил, что при подготовке поправок в бюджет текущего года власти учитывали, что реализация мер послания президента Федеральному собранию окажет поддержку в части снижения бедности населения в стране.

"Наоборот, мы встречаемся с вызовами как минимум неуменьшения бедности. К сожалению, может быть даже увеличение", — сказал Кудрин, выступая на заседании комитета в Совете Федерации.

ПРОГНОЗЫ ПО ЦЕНЕ НА НЕФТЬ

Средняя цена нефти в 2020 году может составить 40 долларов за баррель или чуть выше, считает Кудрин.

"С учетом того, что сказало Минэнерго, я думаю, где-то между 40 долларами и чуть выше цена будет — чуть лучше того сценария, который я сказал, но он, тем не менее, предполагает, что мы все равно будем ближе к нулевым отметкам экономического роста", — сказал Кудрин, выступая на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

"Соответственно, будут ниже инвестиции… по сравнению с предыдущим годом. Это новые реалии", — добавил глава Счетной палаты.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. Падение цен 9 марта достигало 30%.

ПРОГНОЗ МЭР

Прогноз социально-экономического развития РФ на 2020 год от Минэкономразвития безнадежно устарел, считает Кудрин.

"Прогноз, который дан правительством к этому проекту закона, сегодня уже безнадежно устарел", — сказал Кудрин, выступая на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, где обсуждаются поправки в федеральный бюджет.

Он отметил, что прогнозы по средней цене нефти в 57,7 доллара за баррель и среднегодовому курсу доллара в 63,9 рубля сегодня уже не могут быть реальными значениями, на которых строится бюджет.

"Нужно исходить из новых реалий, и конечно сегодня трудно предсказать, какой основной сценарий будет в этом году", — добавил Кудрин.

Министр экономического развития Максим Решетников ранее говорил, что Минэкономразвития до 9 апреля представит в кабмин обновлённую версию сценарных условий социально-экономического развития экономики России на 2020-2022 годы, в котором учтет влияние эпидемии коронавируса на экономику России.