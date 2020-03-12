МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. После резкого падения цен на нефть Банк России возобновил продажу валюты на рынке в рамках бюджетного правила, что позволит поддержать рубль в период экстремальной волатильности. При дальнейшем ослаблении рубля ЦБ продолжит продавать валюту. Делать это необходимо, ведь слишком слабый рубль разогреет инфляцию и приведет к падению доходов населения. Тем не менее, полностью нивелировать негативные последствия обвала нефти и коронавируса за счет этой меры у ЦБ не получится, считают эксперты, опрошенные агентством “Прайм”.

В понедельник на фоне падения цен более чем на 30% после развала сделки ОПЕК+ и снятия ограничений по добыче курсы доллара и евро на Forex взлетели выше 75 рублей и 86 рублей соответственно.

В этот же день Банк России объявил о приостановке на 30 дней покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, однако уже 10 марта заявил о начале упреждающей продажи валюты для поддержания финансовой стабильности.

Объем операций ЦБ РФ по продаже валюты на внутреннем рынке с расчетами 11 марта составил 3,6 млрд рублей.

Центральный банк выступает агентом Минфина при закупках валюты в рамках бюджетного правила.

ВСЕ В РАМКАХ ПРАВИЛА

С 10 марта регулятор перешел к превентивной продаже валюты по бюджетному правилу.

"Упреждающие продажи в рамках бюджетного правила могут обеспечить поддержку российскому рублю в период повышенной волатильности", — уверен начальник отдела экспертов по фондовому рынку “БКС Брокер” Василий Карпунин. Если бы ЦБ продолжал покупать валюту, это, напротив, создало бы дополнительное давление на рубль и ускорило девальвацию.

По словам ведущего аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, бюджетное правило предусматривает покрытие за счет средств ФНБ выбывающих доходов при цене на нефть ниже заложенной в бюджет. На 2020 год такой ценой является 42,4 доллара за баррель Urals.

"Соответственно, действия ЦБ не являются экстренными, а предусмотрены существующими правилами бюджетирования", — пояснил он.

Учитывая падение рынка энергоносителей, понятно, что в марте цена нефти будет ниже цены, заложенной в бюджетное правило. Таким образом, действия ЦБ РФ выглядят логичными, считает и главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. Предложение валюты на рынке вырастет, что сдержит ослабление национальной валюты.

"Однако полностью нивелировать негативные последствия обвала котировок на рынке энергоносителей и давление со стороны распространения коронавируса данный шаг не сможет", — отмечает он.

ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ ПОКА СКРОМНЫЕ

"Текущие объемы продаж валюты незначительны по сравнению с совокупным среднедневным объемом валютных торгов (более 5 млрд долларов), тем не менее, для рынка психологически важно, что операции по покупке валюты быстро сменились операциями по ее продаже в ответ на резко изменившиеся условия на нефтяном рынке", — считает главный аналитик Nordea Bank Татьяна Евдокимова.

По мнению Карпунина, объем проданной валюты достаточно скромный. Кочетков также согласен, что 3,6 млрд рублей — это "достаточно малые" средства.

ЦБ ПРОДОЛЖИТ ПРОДАВАТЬ ВАЛЮТУ

Эксперты ожидают продолжения и даже роста продаж валюты со стороны ЦБ при сохранении текущих параметров бюджетного правила и низких цен на нефть.

В рамках бюджетного правила регулятор будет продавать валюту, а вырученные деньги пойдут на финансирование дефицита бюджета, говорит Карпунин.

Кочетков ждет увеличения объема операций при дальнейшем ослаблении рубля.

"Рынок пока не понимает верхнюю границу курса, которую будет защищать ЦБ РФ, а защищать ее необходимо, так как чрезмерно слабый рубль спровоцирует разогрев инфляции и падение доходов населения, что крайне негативно скажется на внутренней экономике", — утверждает эксперт.

Аналитик “Уралсиба” Ирина Лебедева полагает, что в ближайшее время банкам придется увеличить поддержку, оказываемую национальной валюте, не только из-за снижения цен на нефть, но и из-за выхода инвесторов из рублевых активов.

По словам Евдокимовой, продажи валюты будут ежемесячно корректироваться в зависимости от ситуации на нефтяном рынке.