МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Коронавирус так или иначе затронет все сектора глобальной экономики из-за их тесной связи друг с другом. Одни из них, например, нефтегазовая отрасль, пострадают сильно, в то время как другие отделаются "легкой простудой", считают аналитики.

Распространение нового коронавируса в мире приобрело характер пандемии, заявила Всемирная организация здравоохранения. На 11 марта общее количество заражений составило 118 тысяч человек в 114 странах.

Мировые Центробанки уже начали принимать меры по поддержке экономики. Так, ФРС экстренно понизила ключевую ставку до 1,00-1,25%, Банк Англии — до 0,25%.

В ЗОНЕ РИСКА

По мнению аналитиков, опрошенных агентством "Прайм", все сектора мировой и российской экономики уже начинают ощущать на себе негативное влияние пандемии. Распространение вируса будет набирать обороты.

"В период острой фазы, когда будет объявлен общий карантин, вся экономика, кроме служб жизнеобеспечения, замрет на какое-то неопределенное время", — убежден ведущий аналитик QBF Олег Богданов.

В таких условиях с существенными трудностями столкнутся производители непродовольственных товаров, ритейлеры, особенно в сегментах бытовой и электротехники и автокомпании, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

Он добавляет, что из-за изменения ценовой конъюнктуры и снижения строительной и производственной активности сильно пострадают сектора строительства, металлургии и ненефтяной добычи.

Серьезное давление испытает на себе и финансовый сектор из-за падения спроса на займы и ухудшения качества банковских кредитных портфелей.

"Фактически банковский сектор может оказаться неким прокси, который ощутит не себе давление из-за совокупного снижения финансовых показателей российских компаний. Также при дестабилизации российских финансовых рынков и в случае реализации сценариев возвращения ставок в экономике к росту процентная маржа банков может испытать снижение", — отмечает Покатович.

По мнению экспертов, в первую очередь также страдают туристическая отрасль, страховые компании и бизнес, связанный с организацией мероприятий.

УМЕРЕННАЯ УГРОЗА

Масштабы давления на основной сектор экономики РФ, нефтегазовый, будут зависеть не только от ситуации с вирусом, но и от ценовой конъюнктуры на рынке нефти, где ситуация обострилась из-за развала ОПЕК+. Перспективы отечественных нефтяных компаний определят длительность пандемии и периода подавленности цен на "черное золото", считает Покатович.

"С учетом того факта, что российские нефтяники могут продолжать работу в "штатном" режиме даже в условиях весьма низких нефтяных цен (ниже 20 долларов), риски для данного сектора пока находятся на умеренных уровнях", — отмечает эксперт.

В зоне умеренного риска находится также и сегмент телекоммуникаций. "В то же время в случае масштабного спада российской экономики большинство компаний данного сегмента рынка также будут испытать финансовые проблемы", — добавляет Покатович.

Сельскохозяйственные производители в данной ситуации могут как выиграть, так и проиграть. "В условиях усиления взаимной изоляции стран в рамках защиты своих экономик от распространения вируса, компании данного сегмента могут усилить свои позиции на российских рынках. В то же время шоковый спад экономики неминуемо приведет к снижению потребительской активности, в том числе и в рознице", — объясняет эксперт.

Причина широкого влияния вируса на экономику заключается в глобализации. Именно она, с одной стороны, формирует тесные связи между отраслями, с другой стороны, стимулирует распространение вирусных заболеваний, объясняет аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов.

"Если сегодня в результате введения карантина снижается количество авиарейсов, завтра неминуемо на спад пойдет нефтяной рынок, послезавтра — промышленные индексы в результате простоя промышленных предприятий даже в тех странах, где нет ни одного заболевшего, но куда идут поставки из других стран. Вслед за предприятиями удар будет нанесен по банковской сфере в результате формирования долгов у предприятий и так далее", — добавляет он.

БЕЗОПАСНАЯ ГАВАНЬ

По мнению Антонова, единственной безопасной гаванью могут стать отрасли, связанные с фармакологией и производством медицинской техники.

Именно в эту отрасль будут направлены инвестиции на разработку лекарств и производство средств профилактики, которые пользуются особым спросом, — медицинские маски и антисептики, добавляет ведущий стратег "Атона" Алексей Каминский.

Он называет еще два сектора, которые в относительном сравнении могут выиграть в данной ситуации. Это производители и магазины "базовых" товаров (сектор Consumer Staples). Они выпускают и реализуют продукты первой необходимости – еду, средства гигиены и хозтовары.

В том числе, по мнению Каминского, выиграют компании, которые удовлетворят потребность людей в переключении на онлайн-каналы, например, социальные сети, онлайн-игры и онлайн-кинотеатры.