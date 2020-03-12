БРЮССЕЛЬ, 12 мар — ПРАЙМ. Инфляция в еврозоне, скорее всего, серьезно замедлится в ближайшие месяцы, в том числе на фоне падения цен на нефть, сказала глава ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции после совета управляющих регулятора.

"На основе серьезного снижения текущих и фьючерсных цен на нефть, инфляция, скорее всего, значительно снизится в ближайшие месяцы", — сказала она.

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в феврале, по предварительной оценке, замедлилась до 1,2% с уровня января в 1,4%, сообщал Евростат. Годом ранее, в феврале 2019 года, годовая инфляция в регионе составляла 1,5%.

ЕЦБ стремиться к удержанию инфляции на уровне чуть ниже 2% в среднесрочной перспективе.