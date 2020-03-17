МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Ситуация вокруг распространения коронавируса (COVID-19) приведет к рецессии мировой экономики, полагает международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P).

"Нам кажется, что внезапная остановка мировой экономики из-за COVID-19 и радикальные усилия по его сдерживанию приведут к глобальной рецессии", — сообщило агентство.

S&P также отметило, что последствия от распространения заболевания в сочетании с падением цен на нефть и чрезмерной волатильностью рынков нанесет ущерб рынкам капитала. Агентство также ожидает, что ряд компаний окажется в состоянии дефолта.

Падение спроса, как отмечает агентство, чревато уменьшением денежных потоков. В результате, центральные банки по всему миру продолжат снижать процентные ставки до нуля и ниже, а компании будут стараться снижать расходы за счет сокращения капиталовложений и выплаты дивидендов.

Агентство подчеркнуло, что ряд промышленных секторов, таких как автопроизводство, понесут убытки из-за нарушения цепочки поставок.

S&P также отметило, что компании с рейтингом "В-" и ниже больше всего пострадают от изменения рынка, так как им, вероятно, не хватит финансовой гибкости, чтобы преодолеть кризис. Компании с рейтингом "ВВВ-" и выше, по мнению агентства, наоборот, продемонстрируют необходимую устойчивость и смогут справиться с последствиями глобальной рецессии.

S&P ПОНИЗИЛО ПРОГНОЗ ПО РОСТУ ВВП КИТАЯ В 2020 ГОДУ до 2,9% с 4,8%

S&P Global Ratings ухудшило прогноз по росту ВВП Китая, Индии и Японии на 2020 год из-за коронавируса, говорится в докладе агентства.

В частности, агентство теперь ожидает роста ВВП Китая в текущем году на 2,9% против 4,8%, которые ожидались ранее. Рост экономики Индии, по новым оценкам S&P, составит в текущем году 5,2%, а не 5,7%, как предполагалось ранее. При этом агентство ожидает более сильной рецессии экономики Японии — ВВП страны, по оценкам S&P, снизится на 1,2%, а не на 0,4%, как прогнозировалось ранее.

В целом агентство полагает, что темпы экономического роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2020 году замедлятся вдвое, до отметки ниже 3%, поскольку мировая экономика вступит в рецессию.

"Огромный шок в первом квартале в Китае, приостановка работы в США и Европе и распространение вируса гарантируют глубокий спад в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — считает главный экономист S&P по региону АТР Шон Роуч.

В начале марта Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в связи со вспышкой коронавируса ухудшила оценку роста реального ВВП Китая на текущий год на 0,8 процентного пункта по сравнению с ноябрьской оценкой — до 4,9%.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 6 тысяч скончались. В целом ряде государств из-за этого вводятся те или иные ограничения, в том числе карантины, запреты на передвижения людей, закрытие границ, приостановка авиасообщения.